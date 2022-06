After an acclaimed company debut conducting the Met premiere of Kaija Saariaho’s L’Amour de Loin in 2016, Susanna Mälkki returns to lead Stravinsky’s neoclassical dark comedy.

Susanna Mälkki; Ben Bliss (Tom Rakewell), Golda Schultz (Anne Trulove), Christian Van Horn (Nick Shadow), Alice Coote (Baba the Turk), James Creswell (Trulove)