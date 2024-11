Met Opera 2024-25 Season

December 7

Strauss: DIE FRAU OHNE SCHATTEN

Yannick Nézet-Séguin; Elza van den Heever (Empress), Lise Lindstrom (Dyer’s Wife), Nina Stemme (Nurse), Michael Volle (Barak), Russell Thomas (Emperor), Ryan Speedo Green (Spirit Messenger)

December 14

Jeanine Tesori: GROUNDED – Libretto by George Brant – New Production/Met Premiere

Performance from October 19, 2024

Yannick Nézet-Séguin; Emily D’Angelo (Jess), Ben Bliss (Eric), Ellie Dehn (Also Jess), Kyle Miller (Sensor)

December 21

Mozart: THE MAGIC FLUTE – Abridged English-language version

David Jackson; Duke Kim (Tamino), Emily Pogorelc (Pamina), Sean Michael Plumb (Papageno), Kathryn Lewek (Queen of the Night), Peixin Chen (Sarastro)

December 28

Humperdinck: HANSEL AND GRETEL

Performance from December 25, 1982

Thomas Fulton; Frederica von Stade (Hansel), Judith Blegen (Gretel), Rosalind Elias (Witch), Jean Kraft (Gertrud), Michael Devlin (Peter), Betsy Norden (Dew Fairy), Diane Kesling (Sandman)

January 4

Offenbach: LES CONTES D'HOFFMANN

Performance from October 5, 2024

Marco Armiliato; Benjamin Bernheim (Hoffmann), Christian Van Horn (Four Villains), Vasilisa Berzhanskaya (Nicklausse/The Muse), Pretty Yende (Antonia/Stella), Erin Morley (Olympia), Clémentine Margaine (Giulietta), Aaron Blake (Four Servants)

January 11

Verdi: RIGOLETTO

Maurizio Benini; Luca Salsi (Rigoletto), Erin Morley (Gilda), Pene Pati (Duke of Mantua), Soloman Howard (Sparafucile), Rihab Chaieb (Maddalena)

January 18

Puccini: TOSCA

Performance from November 23, 2024

Yannick Nézet-Séguin; Lise Davidsen (Tosca), Freddie De Tommaso (Cavaradossi), Quinn Kelsey (Scarpia), Patrick Carfizzi (Sacristan)

January 25 at 12:30 PM

Verdi: AIDA – New Production

Yannick Nézet-Séguin; Angel Blue (Aida), Piotr Beczała (Radamès), Judit Kutasi (Amneris), Quinn Kelsey (Amonasro), Dmitry Belosselskiy (Ramfis), Morris Robinson (King)

February 1

Verdi: LA TRAVIATA – Artist's Choice

Chosen by Angel Blue: Renée Fleming in a performance from November 7, 2007

Marco Armiliato; Renée Fleming (Violetta), Matthew Polenzani (Alfredo), Dwayne Croft (Germont)

February 8

Wagner: DER FLIEGENDE HOLLÄNDER – Artist's Choice

Chosen by Ryan Speedo Green: George London in a performance from March 5, 1960

Thomas Schippers; George London (Dutchman), Leonie Rysanek (Senta), Karl Liebl (Erik), Giorgio Tozzi (Daland)

February 15

Strauss: ARIADNE AUF NAXOS – Artist's Choice

Chosen by Lise Davidsen: Jessye Norman in a performance from January 5, 1985

Andrew Davis; Jessye Norman (Ariadne), Gianna Rolandi (Zerbinetta), William Cochran (Bacchus), Maria Ewing (Composer), Dale Duesing (Harlekin)

February 22

Verdi: FALSTAFF – Artist's Choice

Chosen by Yannick Nézet-Séguin: Leonard Bernstein conducting a performance from March 21, 1964

Leonard Bernstein; Anselmo Colzani (Falstaff), Gabriella Tucci (Alice), Regina Resnik (Quickly), Mario Sereni (Ford), Judith Raskin (Nannetta), Luigi Alva (Fenton), Rosalind Elias (Meg)

March 1

Bizet: CARMEN

Celebrating the 150th anniversary of Bizet's opera with a performance from January 16, 2010

Yannick Nézet-Séguin; Elīna Garanča (Carmen), Roberto Alagna (Don Jose), Barbara Frittoli (Micaela), Teddy Tahu Rhodes (Escamillo)

March 8

Puccini: LA BOHÈME

Alexander Soddy; Kristina Mkhitaryan (Mimì), Joseph Calleja (Rodolfo), Brittany Renee (Musetta), Luca Micheletti (Marcello), Nicolas Testé (Colline), Gihoon Kim (Schaunard), Donald Maxwell (Benoit/Alcindoro)

March 15

Beethoven: FIDELIO

Susanna Mälkki; Lise Davidsen (Leonore), David Butt Philip (Florestan), René Pape (Rocco), Tomasz Konieczny (Don Pizarro), Ying Fang (Marzelline), Magnus Dietrich (Jaquino), Stephen Milling (Don Fernando)

March 22

Ravel: L'ENFANT ET LES SORTILÈGES / Poulenc: LES MAMELLES DE TIRÉSIAS

Celebrating the 100th anniversary of Ravel's opera with a performance from February 28, 1981

Manuel Rosenthal; Hilda Harris (Child), Ruth Welting (Fire), Gail Robinson (Princess) / Catherine Malfitano (Thérèse, Fortuneteller), David Holloway (Husband)

March 29

Jake Heggie: MOBY DICK – Libretto by Gene Scheer – New Production/Met Premiere

Kamensek; Brandon Jovanovich (Captain Ahab), Stephen Costello (Greenhorn), Peter Mattei (Starbuck), Ryan Speedo Green (Queequeg), Janai Brugger (Pip), Malcolm MacKenzie (Stubb), William Burden (Flask)

April 5

Osvaldo Golijov: AINADAMAR – Libretto by David Henry Hwang – New Production/Met Premiere

Performance from fall 2024

Miguel Harth-Bedoya; Angel Blue (Margarita Xirgu), Daniela Mack (Federico García Lorca), Elena Villalón (Nuria), Alfredo Tejada (Ramón Ruiz Alonso)

April 12

Mozart: DIE ZAUBERFLÖTE

Evan Rogister; Ben Bliss (Tamino), Golda Schultz (Pamina), Thomas Oliemans (Papageno), Kathryn Lewek (Queen of the Night), Stephen Milling (Sarastro), Thomas Ebenstein (Monostatos), Shenyang (Sprecher)

April 19

Rossini: L'ASSEDIO DI CORINTO

Celebrating the 50th anniversary of Beverly Sills’s Met debut with a performance from April 19, 1975

Thomas Schippers; Beverly Sills (Pamira), Shirley Verrett (Neocle), Harry Theyard (Cleomene), Justíno Díaz (Maometto)

April 26

Mozart: LE NOZZE DI FIGARO

Joana Mallwitz; Michael Sumuel (Figaro), Olga Kulchynska (Susanna), Federica Lombardi (Countess), Joshua Hopkins (Count), Marianne Crebassa (Cherubino), Elizabeth Bishop (Marcellina), Maurizio Muraro (Dr. Bartolo)

May 3

Verdi: IL TROVATORE

Performance from October 29, 2024

Daniele Callegari; Michael Fabiano (Manrico), Rachel Willis-Sørensen (Leonora), Jamie Barton (Azucena), Igor Golovatenko (Count di Luna), Ryan Speedo Green (Ferrando)

May 10

Listeners' Choice: Great Met Broadcasts

Opera TBA, to be selected by listener voting

May 17

Strauss: SALOME – New Production

Yannick Nézet-Séguin; Elza van den Heever (Salome), Peter Mattei (Jochanaan), Gerhard Siegel (Herod), Michelle DeYoung (Herodias), Piotr Buszewski (Narraboth)

May 24

John Adams: ANTONY AND CLEOPATRA – New Production/Met Premiere

John Adams; Julia Bullock (Cleopatra), Gerald Finley (Antony), Paul Appleby (Caesar), Elizabeth DeShong (Octavia)

May 31

Rossini: IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Giacomo Sagripanti; Andrey Zhilikhovsky (Figaro), Aigul Akhmetshina (Rosina), Jack Swanson (Count Almaviva), Peter Kálmán (Dr. Bartolo), Alexander Vinogradov (Don Basilio)

June 7

Tchaikovsky: THE QUEEN OF SPADES

Keri-Lynn Wilson; Brian Jagde (Hermann), Sonya Yoncheva (Lisa), Violeta Urmana (Countess), Igor Golovatenko (Prince Yeletsky), Maria Barakova (Pauline), Alexey Markov (Tomsky)