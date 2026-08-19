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Virginia's Public Radio
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Live Arts presents: COME FROM AWAY

Live Arts presents: COME FROM AWAY

Live Arts presents COME FROM AWAY, October 23rd - November 15th. The award-winning, heartfelt true story is set in Gander, Newfoundland, where 38 planes were diverted one fateful Tuesday morning in September 2001. COME FROM AWAY is an uplifting reminder of resilience and humanity amid difference and fear. This poignant musical is directed by two-time “Best of CVILLE” winner Edward Warwick-White. Live Arts thanks their sponsors Janet & Charles Cheeseman, Marty Moore, Ronald Bailey & Pamela Friedman, and Cameron Mowat & George Worthington. Visit livearts.org for more. See you on Water Street!

Live Arts Theater
07:30 PM - 10:30 PM, every day through Nov 15, 2026.
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Event Supported By

Live Arts Theater
marketing@livearts.org
https://livearts.org/

Artist Group Info

andrew@livearts.org
Live Arts Theater
123 E Water St
Charlottesville, Virginia 22902
marketing@livearts.org
https://livearts.org/