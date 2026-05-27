At 5:30 p.m. Tuesday, June 2, The Center at Belvedere will host “No-Till Gardening: An Easier Way to Grow,” a free presentation by the Piedmont Master Gardeners. Whether used in a large vegetable patch or a small raised bed, no-till or no-dig gardening reduces labor, decreases the need for weeding and watering, builds long-term fertility and creates a more resilient garden ecosystem. The Center is at 540 Belvedere Blvd. in Charlottesville. To register, visit https://thecentercville.org/calendar/event/141890/2026/06/02/3.