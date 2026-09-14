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Virginia's Public Radio
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“WEIRD AL” YANKOVIC THE BIGGER & WEIRDER 2026 TOUR

“WEIRD AL” YANKOVIC THE BIGGER & WEIRDER 2026 TOUR

Weird Al brings his legendary full-production multimedia comedy rock show back to John Paul Jones Arena with the BIGGER & WEIRDER 2026 Tour, playing his iconic hits as well as some never-performed-live-before fan favorites. Al’s long-time band is joined by four additional players to create a super-sized concert experience.

John Paul Jones Arena
07:30 PM - 10:00 PM on Thu, 8 Oct 2026
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Artist Group Info

Weird Al Yankovic
https://www.weirdal.com/
John Paul Jones Arena
295 Massie Rd.
Charlottesville, Virginia 22902
4342434960
johnpauljonesarenainfo@virginia.edu
https://www.johnpauljonesarena.com/